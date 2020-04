Οικονομία

Κορονοϊός: Ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στους ΚΑΔ ζητά η ΠΟΠΕΚ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προειδοποιεί για τον κίνδυνο “λουκέτων” και απολύσεων εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας.

Για τον κίνδυνο “λουκέτου” σε πρατήρια καυσίμων και απολύσεων εργαζομένων προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ΠΟΠΕΚ ζητά την ένταξη του κλάδου στους ΚΑΔ με τις ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά:

Ασφαλιστικά - Φορολογικά.

Επιδότηση μισθοδοσίας εργαζομένων.

Επιδότηση ενοικίων ή μείωση κατά 40% αυτών.

Καθημερινό ωράριο λειτουργίας από 07.00 μέχρι 19.00, κλειστά Κυριακές και αργίες.

Αναστολή λειτουργίας πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Εξαίρεση των επιταγών που βρίσκονται προς είσπραξη από τους πρατηριούχους, από το καθεστώς των 75 ημερών.

«Οι πληττόμενοι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να μας πληρώσουν τις επιταγές τους με καθυστέρηση 75 ημερών, ενώ εμείς αν δεν πληρώσουμε αύριο τους προμηθευτές μας δεν θα φορτώσουμε καύσιμα», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Σημειώνει ακόμη ότι κατά την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ανάλογων μέτρων στήριξης, έκλεισαν περισσότερα από 2.500 πρατήρια οικογενειακών επιχειρήσεων, ενώ στις σημερινές συνθήκες η κάθετη πτώση του τζίρου των πρατηρίων είναι γνωστή και αποδεικτέα καθημερινά από το σύστημα εισροών- εκροών.

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η ΠΟΠΕΚ προς τον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας:

«Η στάση των Κυβερνήσεων τα τελευταία 20 χρόνια , απέναντι στα οικογενειακών επιχειρήσεων, Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας και ειδικότερα των συναρμόδιων υπουργείων, με ανάλυση των κατά καιρούς αποφάσεων τους, έχει δύο ερμηνείες.

1.Παντελής άγνοια του συνόλου όλων των παραμέτρων λειτουργίας της αγοράς πετρελαιοειδών, όπως π.χ. αυτό της παράνομης διακίνησης καυσίμων, από ειδικούς συμβούλους περιορισμένων γνώσεων ή από αερόβιες επιτροπές έκδοσης ανεφάρμοστων πορισμάτων, με καταλυτικές όμως επιπτώσεις σε βάρος του κλάδου, του δημοσίου συμφέροντος και του υγιούς ανταγωνισμού!

2.Παθητική και ανεκτική συμπεριφορά και ουσιαστικά υιοθέτηση των μεθοδεύσεων των μεγάλων πετρελαϊκών ομίλων και πολυεθνικών εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, προκειμένου να καθετοποιηθεί πλήρως η αγορά πετρελαιοειδών και να ελεγχθεί απόλυτα και το επίπεδο της λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών!

Έτσι και η σημερινή κατάσταση των οικονομικών προβλημάτων που έχουν τα πρατήρια παροχής καυσίμων, αντιμετωπίζεται δυστυχώς ανάλογα είτε από την μία ή και από τις δύο προηγούμενες επισημάνσεις-καταγγελίες μας, παρά την έγκαιρη γνωστοποίηση των πρόσφατων προβλημάτων, από τις 17 Μαρτίου, με σειρά επιστολών προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Εξ αιτίας του κορονοϊού οι πρατηριούχοι βιώνουν για ακόμη μία φορά την περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό της πολιτείας και των εκάστοτε Κυβερνήσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), επανέρχεται για άλλη μία φορά εκφράζοντας την απόγνωση των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων, από την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, ζητώντας την άμεση ένταξή τους στους ΚΑΔ με τις ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις,

α) Ασφαλιστικά – Φορολογικά.

β) Επιδότηση μισθοδοσίας εργαζομένων.

γ) Επιδότηση ενοικίων ή μείωση κατά 40% αυτών.

δ) Καθημερινό Ωράριο λειτουργίας από 07.00 μέχρι 19.00, κλειστά Κυριακές και Αργίες.

ε) Αναστολή λειτουργίας πλυντηρίων αυτοκινήτων.

στ) Εξαίρεση των επιταγών που βρίσκονται προς είσπραξη από τους πρατηριούχους, από το καθεστώς των 75 ημερών.

Αυτή δεν είναι λογική της αγοράς ότι , οι πληττόμενοι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα να μας πληρώσουν τις επιταγές τους με καθυστέρηση 75 ημερών, ενώ εμείς αν δεν πληρώσουμε αύριο τους προμηθευτές μας , δε θα φορτώσουμε καύσιμα.

Επειδή, και κατά την τελευταία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ανάλογων μέτρων στήριξης, έκλεισαν περισσότερα από 2.500 πρατήρια οικογενειακών επιχειρήσεων.

Επειδή, για τα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, είναι γνωστή και αποδεικτέα καθημερινά από το σύστημα εισροών – εκροών, η κάθετη πτώση του τζίρου των πρατηρίων.

Επειδή, τα οικογενειακών επιχειρήσεων πρατήρια οδηγούνται ολοταχώς σε αφανισμό.

Επειδή, διακρίνουμε την ευαισθησία του Πρωθυπουργού να στηρίξει τις επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες, απευθύνουμε ύστατη έκκληση να γίνουν δεκτά τα δίκαια αιτήματά μας, πριν υλοποιήσουμε την τελευταία και μοναδική μας επιλογή.

Την ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

και το ΚΛΕΙΣΙΜΟ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να ενταχθούμε άμεσα ως βαρύτατα πληττόμενος κλάδος, στους ΚΑΔ με τις ευνοϊκές οικονομικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι παραμένουμε εν λειτουργία χωρίς να καλύπτουμε καν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων μας.»