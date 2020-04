Κοινωνία

Λαζανάς: πρέπει να λήξει τώρα η σχολική χρονιά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Πώς θα βρεθούν τα παιδιά σε μια αίθουσα 30 ατόμων;” διερωτάται ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής ειδικών του υπ. Υγείας.

Την άποψη ότι τα σχολεία δεν θα πρέπει να ανοίξουν «και να τελειώσει τώρα η σχολική χρονιά» εξέφρασε ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής ειδικών του υπ. Υγείας Μάριος Λαζανάς.

«Ίσως να πρέπει να ληφθεί μια μέριμνα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών» πρόσθεσε ο κ. Λαζανάς και εξήγησε στον ΘΕΜΑ 104,6 ότι «δεν θεωρώ ασφαλές (σ.σ. να ανοίξουν τα σχολεία) γιατί τα παιδιά δεν έχουν αντισώματα, δεν έχουν προσβληθεί. Πώς θα βρεθούν τα παιδιά σε μια αίθουσα 30 ατόμων;».

Μιλώντας γενικότερα για τον COVID-19 ο κ. Λαζανάς παρατήρησε ότι «δεν έχουμε ξαναδεί το πόσο εύκολα μεταδίδεται» προσθέτοντας ότι ναι μεν τα νέα για τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα είναι «ευχάριστα αλλά, αν ξεφύγουμε, θα πάψουμε να τα έχουμε και θα φτάσουμε σε σημεία άλλων χωρών».

Όπως υπενθύμισε «αυτά που βλέπουμε αποτυπώνουν τα μέτρα που ελήφθησαν πριν από 15 ημέρες. Αν ξεφύγουμε σήμερα, θα στραβώσουν τα αποτελέσματα».

Αναρωτήθηκε, επίσης, αν για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα «συνετέλεσε ότι δεν έχουμε πολλές μεγάλες βιομηχανικές ομάδες. Μήπως συνέβαλε ότι δεν έχουμε πολλά γηροκομεία, μήπως το κλίμα βοήθησε, μήπως όπως είναι διαμορφωμένη η Ελλάδα που έχει πολλά βουνά και απομονωμένες περιοχές να μας βοήθησαν;».