Eurogroup: Μήνυμα Σεντένο για τα μέτρα στήριξης και την “επόμενη ημέρα”

Τι αναφέρει ο πρόεδρος του Συμβουλίου των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης για το πακέτο μέτρο που αναμένεται να συμφωνηθεί, αλλά και το σχέδιο ανοικοδόμησης της οικονομίας.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Για το πιο "σημαντικό και φιλόδοξο" πακέτο μέτρων που θα λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας για εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του λίγο πριν την έναρξη του κρίσιμου Eurogroup που καλείται να δώσει μια τολμηρή απάντηση στην κρίση του κορονοϊού.

Ο Μ. Σεντένο τονίζει ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα παρουσιαστεί σήμερα δεν θα πρέπει να διαχωριστεί από ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια.

Όλη η δήλωση του Προέδρου του Eurogroup

«Σήμερα καλώ τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια τολμηρή απάντηση στην επιδημία του covid-19. Είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό και φιλόδοξο πακέτο που εκπόνησε ποτέ το Eurogroup. Βασίζεται σε πρωτοφανείς προσπάθειες που έχουν ήδη αναληφθεί από τις κυβερνήσεις και τις νομισματικές αρχές. Τώρα χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για να βοηθήσουμε στην προστασία των πιο πληγέντων και να διασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά θα βγει αλώβητη από την κρίση αυτή.

ένα δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους. Η Επιτροπή πρότεινε το πρόγραμμα 100 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προστασίας της απασχόλησης. ένα δίχτυ ασφαλείας για τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρότεινε εγγυήσεις ύψους 200 δις ευρώ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, ιδίως των ΜΜΕ. , ένα δίχτυ ασφαλείας για τις χώρες. Το ταμείο διάσωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) πρότεινε προληπτική πιστωτική γραμμή ύψους 240 δις ευρώ για να εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες διαθέτουν επαρκείς πόρους για να ανταποκριθούν.

Αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα προστατεύσει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό μας καθώς βυθίζόμαστε σε ύφεση. Αλλά δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ανάκαμψη που θα διαμορφώσει την Ένωση για τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται μονο για την επιβίωση από τον ιό. Πρόκειται για την ανόρθωση των οικονομιών μας για να σταθούμε στα πόδια μας.



Σήμερα θα καλέσω επίσης τους υπουργούς να δεσμευθούν ξεκάθαρα σε ένα συντονισμένο και αξιόλογο σχέδιο ανάκαμψης. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ώρα για πολιτική ως «business as usual». Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη τους προστατεύει».