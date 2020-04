Life

“Εγκλωβισμένες”: Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή σειρά για την καραντίνα (βίντεο)

Μαρία Κωνσταντάκη, Κωνσταντίνα Θεοχάρη, Μαρία Σολωμού και Σύλβια Δεληκούρα πρωταγωνιστούν στο online σίριαλ του Γιώργου Φειδά.

Η πρώτη ελληνική διαδικτυακή σειρά για την καραντίνα στις μέρες της πανδημίας κορονοϊού είναι γεγονός. Ο τίτλος της είναι “Εγκλωβισμένες” και φέρει την υπογραφή του σεναριογράφου Γιώργου Φειδά.

Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Κωνσταντάκη, Κωνσταντίνα Θεοχάρη, Μαρία Σολωμού και Σύλβια Δεληκούρα.

Η υπόθεση ξεκινάει μία ημέρα πριν από το “Μένουμε Σπίτι”, όταν τρεις φίλες προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται με αυτόν τον ιό που μπήκε ξαφνικά στις ζωές μας, τι απ’ όσα λέγονται είναι πραγματικό και τι υπερβολές των δελτίων ειδήσεων. Είναι μια περαστική γρίπη ή μήπως πρόκειται για κάτι πραγματικά σοβαρό; Η μόνη που μπορεί να τους βοηθήσει στην ασχετοσύνη τους, είναι η Ασημίνα.

Τέσσερις γυναίκες. Κλεισμένες στο σπίτι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.

Το πρώτο επεισόδιο ανέβηκε το Σάββατο στο YouTube και απέσπασε πληθώρα εγκωμιαστικών σχολίων.

Την Δευτέρα, ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο, χαρίζοντας άφθονο γέλιο.