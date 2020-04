Κοινωνία

“Κλειστή” η δομή προσφύγων στην Σιντική

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι θα γίνει με όσους εισήλθαν στη χώρα το Μάρτιο και δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας...

“Όσοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα το Μάρτιο του 2020, μεταφέρθηκαν σε δυο νέες δομές φιλοξενίας, που δημιουργήθηκαν ταχύτατα για αυτό το σκοπό στην Μαλακάσα Ωρωπού και στη Σιντική Σερρών”, απαντά σε σχετικά δημοσιεύματα το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Και προσθέτει: Μετά το πέρας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναστολή της διαδικασίας ασύλου, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποθέσεων ατομικά, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία και θα προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες απέλασης όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Σημειώνεται ότι και οι δύο δομές θα παραμείνουν κλειστές, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικά, για την δομή της Σιντικής πρόθεση είναι να παραχωρηθεί στην Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την λειτουργία κλειστού προαναχωρησιακού κέντρου (ΠΡΟΚΕΚΑ)”.

“Για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκήρυξε χθες την πρόσληψη Διοικητή και είκοσι (20) θέσεις συμβασιούχων τρίμηνης διάρκειας ανά δομή (περισσότερες πληροφορίες στο www.firstreception.gov.gr). Για τις θέσεις των συμβασιούχων προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των εν λόγω δήμων”, καταλήγει το υπουργειο Μετανάστευσης.