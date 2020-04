Πολιτική

Τζιτζικώστας: Παραδόθηκαν 25 τόνοι υγειονομικού υλικού

Πρόκειται για το τρίτο φορτίο, που διανέμεται σε μια εβδομάδα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Νέο φορτίο υγειονομικού υλικού και ειδών ατομικής προστασίας για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού στην Κεντρική Μακεδονία παρέλαβε και διένειμε σήμερα η Περιφέρεια, παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για το τρίτο φορτίο, που διανέμεται σε μια εβδομάδα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, των Διοικητών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτρη Τσαλικάκη, του Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Χρήστου Μπουλούμπαση και του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρη Κοντογιάννη, διανεμήθηκαν μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και αντισηπτικά κρεμοσάπουνα.

Η διανομή έγινε στον αίθριο χώρο της έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της Β. Όλγας 198 (Βίλα Αλλατίνι).

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «με το τρίτο φορτίο ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής έχουμε διαθέσει μέσα σε μια εβδομάδα στους συμπολίτες μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού συνολικά 25 τόνους, και συγκεκριμένα 2,5 εκατομμύρια ζευγάρια γαντιών, 200.000 χειρουργικές μάσκες, 30.000 αντισηπτικά κρεμοσάπουνα και 20.000 αντισηπτικά. Καλύπτουμε ανάγκες των γιατρών, των νοσηλευτών, των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των λιμενικών της Κεντρικής Μακεδονίας και συνεχίζουμε. Αντιλαμβανόμενοι τις ελλείψεις σπεύσαμε εγκαίρως να προμηθευτούμε υλικά για να καλύψουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα κρούσματα του κορονοϊού. Όλους εκείνους που δίνουν τιτάνιο αγώνα για να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου και να προστατεύσουν εμάς τους υπόλοιπους, να μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς, με αυταπάρνηση. Είναι οι σύγχρονοι ήρωες κι αυτό πρέπει να το θυμόμαστε κάθε μέρα και όταν βγούμε από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πράξη κι όχι στα λόγια και να τους συνδράμουμε με κάθε μέσο στον εξαιρετικά δύσκολο αγώνα τους, υπό αντίξοες συνθήκες. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχίσουμε την ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχουμε αναλάβει σειρά δράσεων, όπως η τηλεϊατρική, η ψυχολογική στήριξη των πολιτών, οι διανομές υγειονομικού υλικού πόρτα πόρτα στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε αυτή την κρίση να μην την περάσει κανένας μόνος του. Οι διανομές ειδών ατομικής προστασίας και υγιεινής θα συνεχιστούν, ενώ έχουμε προγραμματίσει διανομή ανάλογων φορτίων και για τους ιδιώτες γιατρούς και οδοντιάτρους, σε συνεργασία με τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, προγραμματίζουμε την άμεση πόρτα πόρτα διανομή τροφίμων και έτοιμων γευμάτων σε 15.000 ευάλωτους συμπολίτες μας. Χρέος όλων είναι να μείνουμε στο σπίτι, να τηρήσουμε τα περιοριστικά μέτρα και να συμβάλλουμε εμπράκτως στην προσπάθεια να βγούμε με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και το δυνατόν συντομότερα από αυτή την πανδημία».

Οι παραλήπτες του σημερινού υγειονομικού υλικού ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα για τη στήριξη και επισήμαναν ότι η συνδρομή της Περιφέρειας είναι αποφασιστική στον αγώνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.