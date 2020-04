Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: “μαραθώνιος” η άρση των περιοριστκών μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Δεν είναι εύκολη υπόθεση”, τόνισε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ...

"Μαραθώνιο", χαρακτήρισε ο Σωτήρης Τσιόδρας την άρση των περιοριστκών μέτρων κατα την ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα μας. Ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση η άρση υπενθυμίζοντας ότι στην Γουχάν της Κίνας η καραντίνα διήρκεσε 3 μήνες. Παραδέχθηκε πως υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα περιοριστικά μέτρα και τις επιπτώσεις στην οικονομία αλλά τόνισε πως προέχει η διασφάλιση της δημόσιας Υγείας. Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και σε μελέτες σε άλλες χώρες που εξετάζουν το σενάριο εναλλαγής των περιόδων άρσης λέγοντας χαρακτηριστικά πως η εφαρμογή των μέτρων είναι σαν την οδήγηση ενός αυτοκινήτου σε δρόμο με πολλές στροφές, όπου θα χρειαστεί να φρενάρουμε και να επιταχύνουμε έως ότου φθάσουμε ασφαλείς στον τελικό προορισμό μας. Επανέλαβε και την σύσταση του ΠΟΥ ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για χαλάρωση των μέτρων. Να μην εφησυχάζουμε με την εικόνα που παρουσιάζει η πορεια του κορονοϊού στην χώρα μας, κατέληξε ο Σωτήρης Τσιόδρας αποτίοντας φόρο τιμής σε γιατρούς και νοσηλευτές για τον τιτάνιο αγώνα τους.