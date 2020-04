Κοινωνία

Αυστηρό μήνυμα για το Πάσχα έστειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Προειδοποίησε πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και τόνισε πως οποιαδήποτε συζήτηση για χαλάρωση των μέτρων θα γίνει μετά τις 27 Απριλίου.

Μέχρι τις 27 Απριλίου ισχύουν πλήρως τα περιοριστικά μέτρα χωρίς απολύτως καμία χαλάρωση, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ξεκαθαρίζοντας πως το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό.

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως είναι εντελώς ανεύθυνη στάση οποιαδήποτε δικαιολογία για μετακίνηση τις ημέρες του Πάσχα, αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με θέμα την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων.

Προειδοποίησε πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη και τα δεδομένα της πανδημίας κορονοϊού μπορεί να ανατραπούν.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του ΕΟΔΥ, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την την ευγνωμοσύνη του στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα στελέχη υγείας για τη μάχη που δίνουν καθημερινά κατά του κορονοϊού.

Εξήγησε ότι μέχρι αυτήν τη στιγμή στην Αττική, από την έναρξη της επιδημίας, είχαμε 1.082 κρούσματα, ενεργά σήμερα τα 712, εκ ων οποίων 293 νοσηλεύονται και 419 είναι σε καραντίνα κατ’ οίκον. Επίσης σε καραντίνα είτε σε ξενοδοχείο είτε κατ’ οίκον μόνο στην Αττική είναι 3.854 άτομα. «Ας μην προκαλούμε λοιπόν την τύχη μας και ας μην προσκαλούμε και τις κοινωνίες στην επαρχία που καρτερικά και εκείνοι με συνέπεια έχουν αντισταθεί στον ιό. Η οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησής μας αυξάνει τον κίνδυνο μεταφοράς του ιού και αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Συνολικά 23.356 πολίτες σε καραντίνα

Η προσπάθεια, είπε ο Υφυπουργός, συνεχίζεται, ο κρατικός μηχανισμός λαμβάνει κάθε απόφαση που είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίσει την δημόσια υγεία. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το μέτρο της 14ημερης καραντίνας που επιβάλλεται σε όσους έρχονται από το εξωτερικό ή αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Μέχρι σήμερα 23.356 πολίτες έχουν τεθεί σε καραντίνα στην επικράτεια. Ελέγχονται καθημερινά για την τήρηση των όρων του κατ’ οίκον περιορισμού τους. Αυτήν τη στιγμή, με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειοψηφία έχει ολοκληρώσει τα 14ημερα, βρίσκονται σε καραντίνα 6.645 πολίτες, που έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό και 1.059 στενές επαφές κρουσμάτων.

2.062 πολίτες έχουν επαναπατριστεί

Μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί 2.062 πολίτες. Όλοι ανήκουν σε κατηγορίες που έχει δοθεί προτεραιότητα την παρούσα χρονική στιγμή. Επαναπατρίζονται αυτοί που είτε χρήζουν άμεσης υγειονομικής φροντίδας που δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στον τόπο διαμονής τους, είτε δεν έχουν που να μείνουν, είτε είναι εγκλωβισμένοι από πτήσεις τράνζιτ.