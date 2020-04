Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Τι παραπάνω πρέπει να προσέχουν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Μελιδώνης, Συντονιστής Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου Metropolitan Hospital.

«Το Διαβητολογικό κέντρο του Metropolitan Hospital σας ενημερώνει:

Τι πρέπει να προσέχουν τα άτομα που, αυτές τις μέρες, εκτός από τον σακχαρώδη διαβήτη εναντίον του οποίου αγωνίζονται συστηματικά, έχουν να αντιμετωπίσουν την και την απειλή της λοίμωξης από τον κορωνοϊό; Είναι περισσότερο ευάλωτα, πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που θα κάνουμε όλοι μας, έχουν κάποιον «σύμμαχο» σ` αυτήν την προσπάθεια… Πρώτα και πάνω απ` όλα πρέπει να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και μια μικρή βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η παρακάτω ενημέρωση. Το Διαβητολογικό κέντρο του Metropolitan Hospital σας ενημερώνει.

Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη είναι πιο ευαίσθητα σε λοιμώξεις όπως αυτή του κορωνοϊού

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη λόγω της χρόνιας υπεργλυκαιμίας τους (του αυξημένου δηλαδή σακχάρου τους) παρουσιάζουν μειονεκτική ανοσιακή λειτουργία, μειωμένη αντίσταση στους ιούς και τα μικρόβια που ενδεχόμενα θα τους «μολύνουν». Η υπεργλυκαιμία κατά κάποιον τρόπο αποδιοργανώνει, αποσυντονίζει την ανοσιακή δυνατότητα του οργανισμού να αντιμετωπίσει την πιθανή εισβολή κορωνοϊού. Επίσης, οι χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη, η αγγειοπάθεια των μικρών και μεγάλων αγγείων ευνοούν την ανάπτυξη επιπλοκών και δυσμενών εκβάσεων στη λοίμωξη από κορωνοϊό. Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο JAMA και αφορούσε τα 44672 κρούσματα από κορωνοϊό στην Κίνα (μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2020) φάνηκε ότι, ενώ η μέση θνησιμότητα του πληθυσμού αυτού ήταν 2,3%, στα άτομα με διαβήτη που νόσησαν από COVID19 η μέση θνησιμότητα ήταν 7,3%.

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα στον κορωνοϊό

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 φαίνεται ότι είναι πιο ευάλωτα στη μόλυνση και τη νόσηση από τον κορωνοϊό. Και αυτό γιατί ήδη παρουσιάζουν μια διαταραχή της αυτοανοσίας τους (ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοση νόσος) και η χρόνια υπεργλυκαιμία μπορεί να διαταράξει ακόμα περισσότερο αυτήν την αυτοανοσία του οργανισμού τους. Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (είτε τύπου 1, είτε τύπου 2) που έχουν τη νόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή είναι προχωρημένης ηλικίας, ή παρουσιάζουν επιπλοκές και συννοσηρότητα έχουν σαφώς μεγαλύτερη ευαισθησία και πιθανότητα νόσησης από κορωνοϊό.

Η καθημερινή κίνηση είναι απαραίτητη για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και πιο πολύ όσο μένουν σπίτι

Η άσκηση βοηθάει σαφώς, τεκμηριωμένα και αποτελεσματικά στη ρύθμιση του διαβήτη, στη μείωση της υπεργλυκαιμίας. Η άσκηση βελτιώνει θεαματικά την ευαισθησία των ιστών στη δράση της ενδογενούς ινσουλίνης με αποτέλεσμα την αξιόλογη βελτίωση του μεταβολισμού και του διαβήτη. Γι` αυτό, στο διάστημα παραμονής στο σπίτι, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης ποικίλου τύπου και μορφής, για μισή έως μία ώρα, κάθε μέρα: επιτόπιες αναπηδήσεις, ασκήσεις κάμψης και έκτασης, ασκήσεις διάτασης, βάδιση σε διάδρομο γυμναστικής, κινητικές εργασίες στο σπίτι κ.λπ. Και, βεβαίως, πρέπει να αποφευχθεί η ατελείωτη παρακολούθηση όλων των τηλεοπτικών εκπομπών που αφορούν τον κορωνοϊό και όχι μόνο αυτών, γιατί η πολύωρη τηλεθέαση σημαίνει πολλές ώρες ακινησίας, σε μια πολυθρόνα ή έναν καναπέ, κατάσταση που δεν ευνοεί καθόλου τον αναγκαίο φυσιολογικό μεταβολισμό.

Τα άτομα με διαβήτη τις μέρες του κορωνοϊού καλούνται να κάνουν κάτι που ήδη κάνουν με επιτυχία, να πειθαρχήσουν σε μέτρα:

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε όλοι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να εφαρμόσουμε απόλυτα τα προληπτικά μέτρα που προτείνει η επιστημονική επιτροπή του υπουργείου Υγείας και ευρύτερα η πολιτεία. Μέτρα που αφορούν το «μένουμε στο σπίτι», την απόσταση δύο μέτρων από τον συμπολίτη μας, την συνεχή αντισηψία των χεριών μας κ.λπ. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στην κοινωνία. Ειδικά τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα αυτά και να πειθαρχούν σε κάθε νέο μέτρο, αφού αποτελούν αναντίρρητα ευπαθή ομάδα. Τα μέτρα αυτά θα τους διασφαλίσουν το μεγαλύτερο αγαθό στη ζωή που είναι η υγεία. Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν ένα πλεονέκτημα: καθώς ο διαβήτης είναι χρόνιο νόσημα, τα άτομα με διαβήτη έχουν ήδη επιβάλει στον εαυτό τους την πειθαρχία σε μέτρα με στόχο το διαρκές έπαθλο της ευγλυκαιμίας και της ευζωίας. Έναν τέτοιο αγώνα θα δώσουν και τώρα και μάλιστα, όχι διαρκείας, και θα νικήσουν ακόμα μια φορά, όπως στον καθημερινό αγώνα που δίνουν για την υγεία τους. Αγώνας, πειθαρχία, συνέπεια και ο κορωνοϊός θα νικηθεί».

