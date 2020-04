Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο στη Νέα Υόρκη

Μετρά τα περισσότερα θύματα από τον COVID-19 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αμερικανικές πολιτείες.

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέγραψε 731 θανάτους που σχετίζονται με τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, στον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό μετά την έναρξη της επιδημίας στην Πολιτεία, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, κάνοντας λόγο παράλληλα για μια διαφαινόμενη σταθεροποίηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία.

Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ θανάτων στην Πολιτεία καταγράφηκε το Σάββατο με 630 νεκρούς μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του νέου κορονοϊού στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, ανέρχεται σε 5.489.