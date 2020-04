Κόσμος

Κορονοϊός: Περισσότεροι από 600 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Μικρή η μείωση του αριθμού των θυμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

604 ασθενείς κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του COVID-19 στη γειτονική μας χώρα σε 17.127.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 3.039 κρούσματα, με συνολικό απολογισμό πλέον τα 135.586.

1.555 άνθρωποι που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό ανέρρωσαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ συνολικά 24.392 ασθενείς έχουν ιαθεί.

3.792 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.718 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 61.557 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 52.325 και οι νεκροί 9.484. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 17.825 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.180. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 11.925, με 695 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού συνεχίζει να μειώνει την ταχύτητά του (569 λιγότερα κρούσματα σε σχέση με χθες) ενώ και οι νεκροί είναι 32 λιγότεροι από το προηγούμενο 24ωρο . Και οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, συνεχίζουν να μειώνονται.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία, πάντως, παρά τα ελπιδοφόρα αυτά στοιχεία, υπογραμμίζει ότι «τις ημέρες, πριν και μετά το Καθολικό Πάσχα, κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει, ούτε για μια στιγμή, ότι στην χώρα έχουν χάσει την ζωή τους πάνω από δεκαεπτά χιλιάδες άνθρωποι». Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να τηρηθούν με τεράστια προσοχή, οι κανόνες και περιορισμοί που έχει ορίσει η κυβέρνηση Κόντε.