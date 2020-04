Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: Αγωνία για την “μάχη” του Μπόρις Τζόνσον στην Εντατική

854 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Εφιαλτική πρόβλεψη για δεκάδες χιλιάδες θύματα μέχρι τον Ιούλιο.

Μπορεί η επίσημη ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ για τη “μάχη” που δίνει στην Εντατική ο Μπόρις Τζόνσον να είναι καθησυχαστική, στα δημοσιογραφικά γραφεία του Λονδίνου όμως - όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, Ισαάκ Καρυπίδης – εκφράζεται έντονη ανησυχία για την πραγματική κατάσταση της υγείας του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Και όχι αδίκως, αν αναλογιστεί κανείς πως και χθες, ακριβώς δύο ώρες πριν μπει στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον, τόσο το πρωθυπουργικό γραφείο όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ, υποστήριζαν ότι διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τη υγεία του. Όπως και να έχει, τα επόμενα 24ώρα είναι κρίσιμα και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα της υγείας του Μπόρις Τζόνσον.

Εφιαλτική πρόβλεψη για 65.000 νεκρούς από τον COVID-19

Οι νέοι θάνατοι από κορονοϊό στη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται συνολικά σε 854, σύμφωνα με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας.

Σοκ προκαλεί έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι νεκροί στο στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ξεπεράσουν τις 65.000 μέχρι τον Ιούλιο.

Η ίδια έρευνα, που δημοσιεύεται σήμερα στην Daily Mail, εκτιμά πως μέχρι τα μέσα του Απρίλη, δηλαδή μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα χρειάζεται 100.000 κλίνες, ενώ μέχρι στιγμής χρησιμοποιούνται λιγότερες από 18 χιλιάδες.