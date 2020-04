Κοινωνία

Πυροσβέστες “υποκλίθηκαν” σε γιατρούς και νοσηλευτές του ΑΧΕΠΑ (βίντεο)

Με σειρήνες και φάρους από τα οχήματα τους και με ένα δυνατό χειροκρότημα, τα στελέχη του ΠΣ είπαν ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Πως ανταπέδωσαν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο.

Πυροσβέστες, με τους φάρους και τις σειρήνες των οχημάτων τους αναμμένες σταμάτησαν μπροστά από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να …υποκλιθούν με αυτόν τον τρόπο στην τιτάνια προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Τους χειροκρότησαν, εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που δίνουν μέσα στα νοσοκομεία, έδειξαν την αναγνώρισή τους, για το δύσκολο έργο τους, απέδειξαν την υποστήριξή τους στους ανθρώπους της "πρώτης γραμμής", γιατρούς και νοσηλευτές, που παλεύουν καθημερινά για να φροντίσουν ασθενείς με κορονοϊό, να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν.

Συγκινητική και η αντίδραση των γιατρών και των νοσληευτών, που ανταπέδωσαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τους ένστολους, που επίσης βρισκονται στην "πρώτη γραμμή" και δίνουν τις δικές τους μάχες για το καλό των πολιτών.