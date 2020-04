Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό για να “σωθεί” η σεζόν (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Τουρισμού για τους τουρίστες που θα θελήσουν να έλθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι και το πακέτο μέτρων για την στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ο πρωταρχικός στόχος την “επόμενη ημέρα” της πανδημίας κορονοϊού, τόνισε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Παρά το γεγονός ότι «είναι θετικό που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε εμφατικά πως «αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να χαλαρώσουμε».

Ο Υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την ικανοποίηση του για το επίπεδο συνεργασίας με τις επιχειρήσεις του κλάδου, διαβεβαιώνοντας πως «τα φορολογικά θα είναι στην πρώτη γραμμή των όπλων που θα βρεθούν στο τραπέζι», χωρίς να είναι τα μόνα. Είναι μια καλή ευκαιρία «να αναβιώσουμε κάποια μέτρα και δράσεις για να ξεκινήσουμε την επόμενη ημέρα», συμπλήρωσε.

Εκ των πραγμάτων, σημείωσε ο κ. Θεοχάρης, ο εσωτερικός τουρισμός είναι στην παρούσα φάση αναγκαίος. Ωστόσο, εξήγησε πως η «γρήγορη επανεκκίνηση» θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνδεσιμότητα με τις χώρες του εξωτερικού. Αν οι εξελίξεις και τα τεχνολογικά μέσα επιτρέψουν, δηλαδή, να επιτραπεί η είσοδος τουριστών από πολλές χώρες. Διαφορετικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα είναι μία επίπονη διαδικασία».

Ειδικότερα, εκτίμησε πως θα πρέπει να ποντάρουμε σε κοντινές χώρες, αναφερόμενος κυρίως στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Σε πρώτη φάση, κατέστησε σαφές, πως δεν θα πρέπει να εξεταστούν μακρινές χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Αυστραλία και Κίνα), καθώς και χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία (όπως η Ιταλία και η Ισπανία).

Ο Υπουργός Τουρισμού ανακοίνωσε τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1572, μέσω της οποίας θα δίνονται αρχικά πληροφορίες σε τουριστικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη και για τους τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας.

Ερωτηθείς, τέλος, για τη μέριμνα σχετικά με τους ξεναγούς, ο κ. Θεοχάρης διαβεβαίωσε πως αναζητείται η κατάλληλη φόρμουλα και σύντομα θα ανακοινωθεί.