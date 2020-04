Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος: φαίνεται ότι φθάσαμε στην κορύφωση του κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Παρά την αισιοδοξία, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ τονίζει ότι είναι πολύ εύκολο να χειροτερέψει η κατάσταση, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα.