Κόσμος

Κορονοϊός: Περισσότεροι από 10.000 οι νεκροί στη Γαλλία

Πάνω από 600 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Θλιβερά είναι τα στοιχεία από τους οίκους ευγηρίας, που ενσωματώθηκαν στον επίσημο απολογισμό.

Η Γαλλία ξεπέρασε σήμερα το “φράγμα” των 10.000 νεκρών από τον νέο κορονοϊό, καταγράφοντας 607 επιπλέον θανάτους ασθενών σε νοσοκομεία, τις τελευταίες 24 ώρες, κι έτσι έγινε η 4η κατά σειρά χώρα που πέρασε το όριο αυτό (μετά την Ιταλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ). Για δεύτερη συνεχή ημέρα, όπως υπογραμμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ρυθμός αύξησης των θανάτων στη Γαλλία καταγράφει άνοδο.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο γενικός διευθυντής Υγείας, Ζερόμ Σαλμόν, ανέφερε πως ο αριθμός των ασθενών που πέθαναν από τη νόσο στα γαλλικά νοσοκομεία κατέγραψε αύξηση 9% σε μία ημέρα, με το σύνολό τους να ανέρχεται σε 7.091.

Όμως, όπως εξήγησε, συμπεριλαμβανομένων των μερικών στοιχείων από τον αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν σε οίκους ευγηρίας (3.237), το σύνολο των νεκρών από τη νόσο Covid-19 ανέρχεται πλέον σε 10.328 από 8.911 τη Δευτέρα, μια αύξηση 16% έναντι 10% τη Δευτέρα και 7% την Κυριακή.