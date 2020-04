Οικονομία

Τα τρόφιμα κράτησαν ψηλά τις ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)

Με δυο «ταχύτητες» κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2020. Η μείωση της αξίας των εξαγωγών πετρελαιοειδών επηρέασε το τελικό πρόσημο ενώ οι πρώτες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην εμπορική δραστηριότητα άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους, δυσκολεύοντας την προσπάθεια των Ελλήνων Εξαγωγέων να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Στον αντίποδα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους. Μάλιστα, από τις κατηγορίες που ξεχώρισαν ήταν τα χημικά (34,1%), τα τρόφιμα και ζώα ζώντα (20,5%) και τα λάδια (86,7%). Σημείο προβληματισμού εξακολουθεί να αποτελεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο ενισχύθηκε το Φεβρουάριο του 2020 κατά 7,8%.

Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη σχολιάζοντας τα παραπάνω δήλωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση που προκαλεί τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι κλάδοι, όπως τα τρόφιμα, που συνεχίζουν κανονικά να εξυπηρετούν τους πελάτες τους στις διεθνείς αγορές αφού η ζήτηση κυρίως στον τομέα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αντίθετα ενισχύθηκε λόγω της συγκυρίας. Κάτι που για μια ακόμη φορά αποδεικνύει πως σε μια κρίση υπάρχουν πάντοτε και ευκαιρίες.

Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος του πλήγματος στις ελληνικές εξαγωγές από την πανδημία θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα αφότου κοπάσει το φαινόμενο και αρχίσει να επιστρέφει μια στοιχειώδης κανονικότητα. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την άμεση αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έσπευσε να λάβει έγκαιρα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας -κάτι που αναγνωρίζεται και από τον Διεθνή Τύπο. Τέλος, είναι αναγκαίο, η Πολιτεία να συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, παρέχοντας σημαντικές διευκολύνσεις που θα δώσουν ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο».

Ανάλυση

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το Φεβρουάριο του 2020 σημειώνουν κάμψη κατά 55,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,64 δισ. ευρώ από 2,69 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή καθώς ενισχύθηκαν κατά 8,6% ή κατά 159,4 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 2,02 δισ. ευρώ από 1,86 δισ. ευρώ.

Ελαφρά ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές το Φεβρουάριο του 2020 καθώς αυξήθηκαν κατά 65,7 εκατ. ευρώ ή κατά 1,5% και ανήλθαν σε 4,32 δισ. ευρώ έναντι 4,26 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,34 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 42,3 εκατ. ευρώ ή κατά 1,3%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε το Φεβρουάριο του 2020 κατά 121,4 εκατ. ευρώ, ή κατά 7,8%, στα -1,69 δισ. ευρώ από -1,57 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,32 δισ. ευρώ από – 1,44 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 117,1 εκατ. ευρώ, ή κατά -8,2%.

Η μείωση των εξαγωγών κατά το Φεβρουάριο, περιόρισε την ανοδική τάση που καταγράφηκε τον Ιανουάριο. Για το πρώτο δίμηνο του 2020 συνολικά, οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 276,2 εκατ. ευρώ ή κατά 5,3% και ανήλθαν σε 5,47 δισ. ευρώ από 5,2 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 4,02 δισ. ευρώ από 3,67 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 349,6 εκατ. ευρώ ή κατά 9,5%.

Οι εισαγωγές στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2020 αυξήθηκαν κατά περίπου 190,8 εκατ. ευρώ ή κατά 2,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 9,07 δισ. ευρώ έναντι 8,88 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 6,78 δισ. ευρώ από 6,57 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 42,31 εκατ. ευρώ ή κατά 3,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο δίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 85,4 εκατ. ευρώ ή κατά -2,3%, στα -3,59 δισ. ευρώ από -3,68 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -2,76 δισ. ευρώ από -2,9 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 138,1 εκατ. ευρώ ή κατά -4,8%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Φεβρουάριο του 2020, παρατηρείται άνοδος των αποστολών προς την ΕΕ και σημαντική μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 8,9% ενώ η πτώση προς τις Τρίτες Χώρες, είναι της τάξης του -14,3%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 8,8% και ομοίως προς τις Τρίτες Χώρες κατά 7,9%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, διαμορφώθηκε στο 58,6% από 52,7% το Φεβρουάριο του 2019 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 41,4% από 47,3% το Φεβρουάριο του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,3% και των τρίτων χωρών στο 31,7%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2020, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ (9,6%) και ουσιαστικά αμετάβλητη προς τις Τρίτες Χώρες (-0,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 10,2% όσο και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Φεβρουάριο του 2020 οι περισσότεροι κλάδοι ήταν ανοδικοί πλην των Πετρελαιοειδών (-25,1%), των Πρώτων Υλών (-15,9%) των Διαφόρων Βιομηχανικών (-8,8%), και της κατηγορίας των Μηχανημάτων (-0,9%) συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2019.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κατηγορίες των Λαδιών (86,7%), των Χημικών (34,1%), των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (20,5%).

Αυξητικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές της κατηγορίας Ποτά & Καπνός (10,7%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (6%) αλλά και οι -χαμηλές σε αξία- εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (8,8%).

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου του 2020 σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών (+59,5%), των Χημικών (+22,6%), των Τροφίμων & Ζώων ζώντων (+19,1%), αλλά και αυτές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (+19,5%). Μικρότερες αυξήσεις εξαγωγών εμφανίζουν οι κατηγορίες των Μηχανημάτων (+8,6%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (+4,2%), των Ποτών & Καπνού (+4,2%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων (+3,5%).

Στον αντίποδα, πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διμήνου του 2019, σημείωσαν οι κλάδοι των Πρώτων Υλών (-9%) και των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-6,1%).