Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: 76 θάνατοι και 3.892 κρούσματα σε μία ημέρα

Ο Τούρκος Υπουργός Υγείας υπογράμμισε το πόσο σημαντικό για την αποφυγή της διασποράς του ιού είναι το να μένει ο κόσμος στο σπίτι.

Σχεδόν τέσσερις χιλιάδες νέα κρούσματα (3.892) από τον νέο κορονοϊό καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Παράλληλα 76 επιπλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έχοντας διαγνωστεί με τον ιό, τις τελευταίες 24 ώρες, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 725. Το σύνολο των κρουσμάτων από τις 11 Μαρτίου που καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός από τον COVID-19 στην Τουρκία, ανήλθε σε 37.109.

Ο Κοτζά επεσήμανε ότι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό για την αποφυγή της διασποράς του ιού είναι το να μένει ο κόσμος στο σπίτι.

Ο Τούρκος Υπουργός σημείωσε ότι άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία, ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων που προσφεύγουν στα νοσοκομεία. Πρόσθεσε ότι μειώνεται ο αριθμός των ασθενών στην Εντατική και ο αριθμός των διασωληνωμένων.