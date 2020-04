Οικονομία

Συνεδρίαση “θρίλερ” στο Eurogroup

Ολονύκτια τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης από την πανδημία.

Σε ολονύχτιο θρίλερ εξελίχθηκε η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup αναφορικά με το σχέδιο της Κομισιόν για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού.

Το σχέδιο δεν βρήκε σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη, με συνέπεια η συνεδρίαση του κρίσιμου Eurogroup να διακοπεί. Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, και όπως ανακοινώθηκε αργά το βράδυ, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί της Τετάρτης, από τους Κλάους Ρέγκλινγκ (ESM), Μάριο Σεντένο και Πάολο Τζεντιλόνι.

Το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της, γνωστοποίησε ο Λουίς Ρέγκο τα μεσάνυχτα, ο εκπρόσωπος του προέδρου του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της ευρωζώνης Μάριο Σεντένο.

«Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού. «Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι τώρα εποχή για συνηθισμένες πολιτικές», ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης. «Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη τούς προστατεύει. Γι’ αυτούς πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας» προσθέτει.