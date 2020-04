Κόσμος

Κορονοϊός: Σχεδόν 2000 νεκροί μέσα σε 24 ώρες στις ΗΠΑ

Νέα αύξηση-ρεκόρ των θανάτων στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό στον κόσμο αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό υπέκυψαν στις ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση μέχρι χθες Τρίτη στις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας) του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό στον κόσμο αφότου ξέσπασε η πανδημία.

Η νέα αύξηση-ρεκόρ των θανάτων (+1.939 επακριβώς) ανεβάζει σε 12.722 τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν υποκύψει στην ασθένεια COVID-19 στις ΗΠΑ. Η ισχυρότερη χώρα του κόσμου πλησιάζει έτσι ακόμα περισσότερο τα δύο κράτη που θρηνούν τα περισσότερα θύματα στον πλανήτη μέχρι σήμερα, την Ιταλία (17.127 νεκροί) και την Ισπανία (13.798).

Στις ΗΠΑ εξάλλου καταγράφεται πάνω από το ένα τέταρτο των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2: έχουν καταμετρηθεί 396.223 συνολικά (+29.609 μέσα σε ένα 24ωρο), κατά τα δεδομένα του Τζονς Χόπκινς, που ανανεώνονται συνεχώς.

«Η Αμερική συνεχίζει να κάνει περισσότερα τεστ από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και θεωρώ ότι πιθανόν γι’ αυτό έχουμε περισσότερα κρούσματα», πρότεινε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας. Μίλησε για 1,8 εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι σήμερα στη χώρα του.

«Γνωρίζω (...) ότι ορισμένες χώρες που έχουν μεγάλο πληθυσμό έχουν πολλά περισσότερα κρούσματα από ό,τι εμείς, αλλά δεν τα δηλώνουν», πρόσθεσε.

Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδα, στις ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά πάνω από 1.000 νέοι θάνατοι, παρά τα μέτρα περιορισμού του πληθυσμού που τίθενται προοδευτικά σε ισχύ στη μια πολιτεία πίσω από την άλλη.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης αποτελεί την εστία της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, με σχεδόν 5.500 νεκρούς και 140.000 ασθενείς, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην πόλη της Νέας Υόρκης, την οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, που πλέον έχει παραλύσει σχεδόν τελείως.

Ο Λευκός Οίκος προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η ασθένεια COVID-19 ενδέχεται να στοιχίσει τη ζωή σε 100.000 ως 240.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, με βάση μοντέλα επιδημιολόγων που βασίζονται στην υπόθεση εργασίας ότι τα μέτρα του περιορισμού της κίνησης των πολιτών και της λεγόμενης κοινωνικής αποστασιοποίησης θα τηρηθούν.?