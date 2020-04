Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος: Οδηγίες για τις Θείες Λειτουργίες το Πάσχα

Τι προβλέπει η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου προς τους ιεράρχες και τους εφημέριους. Πως θα γίνει η περιφορά του Επιταφίου.

Η Ιερά Σύνοδος, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), για Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών την περίοδο του Πάσχα, εξέδωσε ένα «οδηγό» προς Ιεράρχες και εφημέριους ναών.

Στην εγκύκλιο τα μέλη της Συνόδου συνιστούν οι Θείες Λειτουργίες να είναι «λιτές και σεμνοπρεπείς»

Παράλληλα τονίζεται ότι θα πρέπει να αποφεύγονται συλλείτουργα και φωτογραφίες μέσα στους ναούς ενώ απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων έξω από τις εκκλησίες σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν συγκεντρώσεις πιστών.

Στην εγκύκλιο γίνεται ακόμα ειδική αναφορά στην περιφορά του Επιταφίου που θα γίνει εντός των ναών αλλά και στο ότι δεν είναι απαραίτητες οι κωδωνοκρουσίες κατά την έναρξη των ιερών Ακολουθιών.?