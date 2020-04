Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στο ΑΝΤ1: Μέχρι τέλος του μήνα οι αποφάσεις για την άρση των μέτρων λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Υπάρχει μια σταθεροποίηση σε κρούσματα και θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα. Τι είπε ο καθηγητής Μικροβιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τα γρήγορα τεστ ανίχνευσης του ιού.