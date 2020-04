Κοινωνία

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης στον ΑΝΤ1: Ο Δήμος θα μεταφέρει το “Άγιο Φως” στα σπίτια (βίντεο)

Ο Ιωάννης Κωνσταντάτος εξηγεί πως o Δήμος θα μεταφέρει το Άγιο Φως στα σπίτια​ των Δημοτών.