Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 250 νέοι θάνατοι στη Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, έπειτα από τέσσερις συναπτές ημέρες μείωσής τους...

Άλλοι 254 ασθενείς υπέκυψαν το τελευταίο 24ωρο στην ασθένεια COVID-19 στη Γερμανία, όπου τα θύματα της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχονται πλέον σε 1.861.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν ακόμη 4.003 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει και αναρτά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut, το οποίο ειδικεύεται στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών. Το σύνολο των κρουσμάτων μόλυνσης έφθασε πλέον τα 103.228.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, έπειτα από τέσσερις συναπτές ημέρες μείωσής τους, όπως καταδεικνύουν τα δεδομένα του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.