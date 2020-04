Κόσμος

Κορονοϊός: ο Τραμπ απειλεί με αναστολή χρηματοδότησης του ΠΟΥ

Ο λόγος του προεδρικού εκνευρισμού έναντι της υπηρεσίας του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη: η συμπεριφορά της έναντι του Πεκίνου!

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τρίτη να αναστείλει την αμερικανική συμβολή στη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καταγγέλλοντας τον τρόπο που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ διαχειρίζεται την πανδημία του κορονοϊού και την «εύνοια» που δείχνει, κατ’ αυτόν, προς την Κίνα, πριν κάνει λίγο αργότερα ένα βήμα πίσω.

«Θα αναστείλουμε» την καταβολή «των ποσών που προορίζονταν για τον ΠΟΥ», είπε αρχικά ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας. Μερικά λεπτά αργότερα όμως, φάνηκε να υπαναχωρεί, προκαλώντας μάλλον σύγχυση, λέγοντας πως σκοπεύει να εξετάσει το ενδεχόμενο. «Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά θα εξετάσουμε την πιθανότητα αυτή», δήλωσε ο Τραμπ, αντιφάσκοντας με την πρώτη του τοποθέτηση.

Ο λόγος του προεδρικού εκνευρισμού έναντι της υπηρεσίας του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη: η συμπεριφορά της έναντι του Πεκίνου. Ο ΠΟΥ δείχνει «μεγάλη εύνοια στην Κίνα, δεν είναι αποδεκτό αυτό», είπε. «Λαμβάνει τεράστια ποσά από τις ΗΠΑ», επέμεινε ο Τραμπ. «Επέκριναν το κλείσιμο των συνόρων (των ΗΠΑ στους ταξιδιώτες από την Κίνα) όταν το είχα ανακοινώσει - είχαν άδικο», κατήγγειλε, αναφερόμενος σε στελέχη του ΠΟΥ. «Είχαν άδικο για πολλά», συνέχισε να σφυροκοπεί, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είχε ήδη εξαπολύσει μέσω Twitter νωρίτερα χθες Τρίτη σφοδρή επίθεση εναντίον του οργανισμού. «Ο ΠΟΥ τα θαλάσσωσε στ’ αλήθεια», υποστήριξε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. «Για κάποιον λόγο, ενώ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, είναι μολαταύτα πολύ επικεντρωμένος στην Κίνα. Θα το εξετάσουμε το ζήτημα», πρόσθεσε.