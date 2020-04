Οικονομία

Διεκόπη η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup

Σε συνεδρίαση “θρίλερ” κατέληξε η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. Για πότε μετατέθηκαν οι νέες συζητήσεις. Το μήνυμα Σεντένο.

Διεκόπη, μετά από 16 ώρες συζητήσεων, η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, στην οποία αναζητείτο συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο Μάριο Σεντένο, γνωστοποίησε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, παρά το ότι οι διαπραγματεύσεις του Eurogroup συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

"Ήρθαμε κοντά σε μια συμφωνία, αλλά δεν καταλήξαμε ακόμη", αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. Ο ίδιος προσθέτει ότι οι εργασίες του Eurogroup θα συνεχιστούν αύριο, Πέμπτη. "Στόχοι μου παραμένουν: ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας της ΕΕ απέναντι στις επιπτώσεις του κορονοϊού, για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και οι χώρες, καθώς και η δέσμευση σε ένα μεγάλο σχέδιο ανάκαμψης".

Παρότι οι συνομιλίες κράτησαν όλη τη νύχτα, οι χώρες του βορρά συνέχισαν να διαφωνούν με αυτές του νότου, που ζητούν να γίνει χρηματοοικονομική προσπάθεια χωρίς προηγούμενο. Η βιντεοδιάσκεψη, που άρχισε χθες Τρίτη στις 17:30 (ώρα Ελλάδας), συνεχίστηκε με παράλληλες επαφές σε μικρότερες ομάδες, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία προς το παρόν. Δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένο ότι θα υπάρξει συμφωνία», συνόψισε ευρωπαϊκή πηγή νωρίτερα σήμερα το πρωί μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Προειδοποιήσεις από την ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε τους υπουργούς Οικονομικών που συμμετέχουν στο Eurogroup ότι η ευρωζώνη μπορεί να χρειασθεί οικονομικά μέτρα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η επιδημία Covid-19, δήλωσαν στο Reuters ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης που έληξε έπειτα από συνομιλίες 16 ωρών χωρίς συμφωνία, η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης εμφανίσθηκαν έτοιμες να υποστηρίξουν μέτρα ύψους μόλις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσαν αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες. Τα οικονομικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συνδυασθούν με τα μέτρα που θα λάβει κάθε χώρα, αλλά το συνολικό πακέτο είναι πιθανόν να μην είναι αρκετό για να καλύψει τις χρηματοδοτικές προσπάθειες, δήλωσαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την εκτίμηση ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 10% αυτό το έτος, αλλά η ζοφερή προειδοποίηση δεν ήταν αρκετή για να αμβλύνει τις διχογνωμίες των υπουργών Οικονομικών, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο, κυρίως εξαιτίας της αντίστασης της Ολλανδίας, εκ μέρους του στρατοπέδου των βορείων, και της Ιταλίας. Η Ρώμη επεδίωκε μία περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία με σαφείς αναφορές σε μελλοντική έκδοση κοινών ομολόγων, ενώ η Ολλανδία άσκησε πιέσεις για την επιβολή όρων στην χορήγηση οποιασδήποτε πιστωτικής γραμμής προς τις χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση.