Οικονομία

Σταϊκούρας για Eurogroup: υπάρχουν ακόμα διαφορές...

Η εκτίμηση του υπουργού Οικονομικών για το αποτέλεσμα του Eurogroup, που συνέρχεται εκ νέου την Πέμπτη...

Υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών της ευρωζώνης, παρά τη σημαντική πρόοδο, αλλά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν έως αύριο. Αυτό δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την ολονύκτια συνεδρίαση του Eurogroup που διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Η συνεδρίαση του Eurogroup δεν κατέληξε σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τη μετέπειτα ανάταξη της οικονομίας. Υπάρχουν ακόμα διαφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καλυφθούν μέχρι αύριο» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεδιάσκεψη διεκόπη, μετά από 16 ώρες συζητήσεων. Ο πρόεδρος του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο Μάριο Σεντένο, γνωστοποίησε ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, παρά το ότι οι διαπραγματεύσεις του Eurogroup συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.