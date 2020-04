Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” του ΕΟΔΥ με τα κρούσματα στην Ελλάδα

Οι ηλικίες κρουσμάτων και νεκρών στην Ελλάδα. Πόσα τεστ έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Αναλυτικά η έκθεση του ΕΟΔΥ.

Την μολυσματική εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας, αλλά και τη μέση ηλικία των κρουσμάτων αποτυπώνουν οι χάρτες που επικαιροποίησαν οι ειδικοί του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Οργανισμού, τα οποία είναι έως τις 7 Απριλίου και ώρα 15:00, τα νέα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα της νόσου είναι 77. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.832 (ημερήσια μεταβολή +4.4%), εκ των οποίων 55.0% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 2, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 81 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 74 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 90 (78.9% άνδρες).

Από το σύνολο των 1.832 κρουσμάτων, τα 501 (27.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, τα 679 (37,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 49 έτη (εύρος 0 έως 101 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 74 έτη (εύρος 39 έως 95 ετών).

Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 28584 κλινικά δείγματα, εκ των οποίων τα 1870 (6,5%) ήταν θετικά στον κορονοϊό.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση του ΕΟΔΥ: