Μπόρις Τζόνσον: δεύτερη νύχτα στην Εντατική

Ο Τζόνσον διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Ποια η κατάστασή του. Προβληματισμός στη Βρετανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πέρασε και δεύτερη νύχτα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάστασή του είναι σταθερή αφού έλαβε υποστήριξη σε οξυγόνο για επιπλοκές της Covid-19, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Ντόμινικ Ράαμπ ηγείται της μάχης της Βρετανίας κατά της επιδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο Τζόνσον, ο οποίος διεγνώσθη θετικός στον νέο κορονοϊό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας την Κυριακή το βράδυ καθώς ο πυρετός και ο βήχας που παρουσίαζε δεν υποχωρούσαν και μπήκε στην εντατική τη Δευτέρα έπειτα από επιδείνωση της κατάστασής του. Στον 55χρονο Βρετανό ηγέτη παρασχέθηκε οξυγόνο, αλλά δεν έχει συνδεθεί με συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, τον οποίο είχε ορίσει να τον αντικαταστήσει, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός σύντομα θα επιστρέψει στα ηνία της χώρας καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις δημόσιας υγείας σε έναν αιώνα. "Είναι σταθερός, έχει καλή διάθεση", δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας Έντουαρντ Άργκαρ. "Μολονότι του παρασχέθηκε οξυγόνο, δεν έχει τοποθετηθεί συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης", πρόσθεσε.

Την ώρα που ο Τζόνσον δίνει μάχη με τον νέο κορονοϊό στο νοσοκομείο, το Ηνωμένο Βασίλειο εισέρχεται στην πιο θανατηφόρα φάση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, του ξεσπάσματος της Covid-19 στη χώρα και αναμετράται με το ερώτημα πότε θα πρέπει να αρθεί η καραντίνα. Στους κόλπους της βρετανικής κυβέρνησης, υπουργοί συζητούν για το ως πότε η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη μπορεί να αντέξει με κατεβασμένα τα ρολά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις ενός από τα πιο αυστηρά πακέτα ελέγχων έκτακτης ανάγκης που εφαρμόζεται σε μια περίοδο ειρήνης.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στα βρετανικά νοσοκομεία από την Covid-19 είχε αυξηθεί κατά 786 σε 6.159 στις 18:00 ώρα Ελλάδος στις 6 Απριλίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έχει δημοσιοποιηθεί, αν και μόνον 213.181 άνθρωποι από τα περίπου 68 εκατομμύρια πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εξεταστεί. Ο Τζόνσον ανέθεσε κάποιες εξουσίες στον Ράαμπ, ο οποίος είχε διορισθεί υπουργός Εξωτερικών πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, αν και οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις --όπως το πότε θα αρθεί η καραντίνα-- θα χρειαστεί να εγκριθούν από το υπουργικό συμβούλιο του Τζόνσον. "Είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρει διότι, αν υπάρχει ένα πράγμα που γνωρίζω γι'αυτόν τον πρωθυπουργό, είναι ότι είναι μαχητής, και θα επιστρέψει στα ηνία για να μας καθοδηγήσει να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση σύντομα", δήλωσε χθες ο Ράαμπ. Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, ο 39χρονος πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs, θα αντικαταστήσει τον Τζόνσον αν ο Ράαμπ καταστεί ανίκανος για εργασία.