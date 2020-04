Κόσμος

Πυρκαγιά στο Ανάκτορο του Βερολίνου (εικόνες)

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανάκτορο του Βερολίνου στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Στο σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης παραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες στο πλαίσιο της ανακατασκευής του, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε έναν τραυματία.

Ογδόντα πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο.