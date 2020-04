Κοινωνία

Κορονοϊός: άρχισαν τα τεστ κατ' οίκον (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αρχισαν οι κατ'οίκον λήψεις δειγμάτων βιολογικού υλικού από υπαλλήλους ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου αναφοράς Παστέρ...

Ξεκίνησαν τα τεστ κατ οίκον από κινητές μονάδες ιδιωτικών εταιριών για τον έλεγχο πιθανών κρουσμάτων του νέου κορονοϊού COVID-19.

Οι κατ'οίκον λήψεις δειγμάτων βιολογικού υλικού γίνεται από υπαλλήλους ιδιωτικού μικροβιολογικού εργαστηρίου αναφοράς Παστέρ.

Το προσωπικό πραγματοποιεί δειγματοληψία σε σπίτια πιθανών κρουσμάτων με ειδικές στολές και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, δημιουργούνται Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), αποτελούμενες από νοσηλευτή/τρια και οδηγό, ως πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής φροντίδας υγείας, που θα επισκέπτονται ασθενείς με συμπτώματα στην οικία τους προκειμένου να λάβουν δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, και σε περιοχές που θα προσδιορίσει ο ΕΟΔΥ, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της επιδημίας.

Για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ προβλέπεται η πρόσληψη 1.100 ατόμων με fast track διαδικασίες (500 θέσεις Δ.Ε. νοσηλευτών, 500 θέσεις Δ.Ε. φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης και 100 θέσεις Π.Ε. διοικητικού), με τρίμηνες συμβάσεις και δυνατότητα παράτασης αυτών για 3 μήνες.

Οι ΚΟΜΥ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στην επόμενη φάση της επιδημίας όπου αναμένεται να γίνει και μαζικός εργαστηριακός έλεγχος του πληθυσμού στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού.