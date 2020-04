Πολιτική

Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Στόχος να γίνει με μεγάλη ταχύτητα η επανεκκίνηση της οικονομίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Για ποια θέματα την ενημέρωσε.

Για τις εξελίξεις στα θέματα Δημόσιας Υγείας και για τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, «κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα επεσήμανε πως αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ανεδείχθη μέσα από την υγειονομική κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος ο όποιος αποτελεί και μία διακομματική απάντηση στον λαϊκισμό, στην υπερβολή και στα fake news απ’ όπου κι αν προέρχονται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας τόνισε ότι ο Ελληνικός λαός αντελήφθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού, σημειώνοντας πως η κοινωνία αγκάλιασε αυτή την πολιτική. Τόνισε δε πως το επόμενο μεγάλο στοίχημα, από τη στιγμή που θα υποχωρήσει ο υγειονομικός κίνδυνος, είναι το οικονομικό πλήγμα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βαθύ και να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ταχύτητα η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας».

Στην έναρξη της συζήτησης ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχαν τον εξής διάλογο:

Κυρ. Μητσοτάκης: Παρότι γείτονες, επιλέγουμε τη τηλεδιάσκεψη για να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Ήθελα να σας ενημερώσω για τις δράσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού και έχοντας οπτική επαφή, διότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης και μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε κάποια ζητήματα τα οποία και εσείς είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε στο δημόσιο λόγο σας: την πρωτοφανή ωριμότητα και υπευθυνότητα του Ελληνικού λαού στη συμμόρφωση με τα μέτρα, τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που είναι εκ των πραγμάτων μέτρα περιορισμού βασικών ελευθεριών. Νoμίζω, όμως, ότι ο Ελληνικός λαός αντελήφθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού που δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού. Ήθελα, επίσης, να σταθώ στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ανεδείχθη πάλι μέσα από την κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος, ο οποίος νομίζω ότι αποτελεί και μία διακομματική απάντηση στο λαϊκισμό, στην υπερβολή, στα fake news από όπου και αν αυτά προέρχονται. Και, βέβαια, θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στη φροντίδα για τους πιο αδύναμους, ένα θέμα το οποίο έχετε και εσείς αναδείξει, είτε αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο ενδεχομένως της κοινωνίας, άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα και τα οικονομικά μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση απευθύνονται σε όλους και για αυτό και έχουν ένα χαρακτήρα ισότητας και δικαιοσύνης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να δείξουμε ότι σε μία στιγμή κρίσης δεν είμαστε απλά ενωμένοι στα λόγια, είμαστε ενωμένοι στην πράξη και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι πιο ευάλωτοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι και για το δημόσιο λόγο σας και για τη συνολική σας παρουσία αυτές τις δύσκολες ώρες, παρότι είμαστε περιορισμένοι εκ των πραγμάτων στις μετακινήσεις μας, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τεχνολογία να υπηρετούμε το θεσμικό μας ρόλο και κυρίως να αρθρώνουμε ένα δημόσιο λόγο τον οποίο πιστεύω ότι σήμερα και από σας, από την πρώτη πολίτη της χώρας, η κοινωνία έχει μία ανάγκη να τον ακούσει αυτό το δημόσιο λόγο.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Αυτά, λοιπόν, στα οποία αναφερθήκατε ακριβώς, δηλαδή το αίσθημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλο το κοινωνικό σύνολο και η συμμόρφωση προς τα μέτρα που οι αρμόδιοι επιστήμονες που υποδείξατε έχουν προτείνει και έχει δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παράδοση μέσα στις δύσκολες μέρες που περνάμε να παρακολουθούν το απόγευμα όλη την εκπομπή αυτή με τον κ. Τσιόδρα και τον κ. Χαρδαλιά. Πράγματι είναι κάτι που έχει βοηθήσει πολύ στο να περάσουμε αυτή την περιπέτεια, στο κομμάτι το ψυχολογικό. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε την επόμενη ημέρα και αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σωστό ότι εξαιτίας της σημερινής συγκυρίας και τώρα τα μέτρα για τους αδύναμους αλλά κυρίως την επόμενη μέρα σε επίπεδο εργασίας, οικονομίας, ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης των εργαζομένων και φυσικά των ηλικιωμένων που είναι η ομάδα που βάλλεται αυτή τη στιγμή αρκετά η ομάδα πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ήδη δώσει τις προσπάθειές σας και πρέπει όλοι με τον τρόπο του ο καθένας, βέβαια, να στηρίξουμε

Συνομίλησα με τον @PrimeministerGR, ο οποίος με ενημέρωσε για την υποδειγματική ανταπόκριση του κόσμου στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Συμμεριζόμενη τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, τόνισα την ανάγκη να υπάρξει ενα δίχτυ προστασίας των πληγέντων για την επόμενη μέρα. pic.twitter.com/tx7qzqphzE — President GR (@PresidencyGR) April 8, 2020





Κυρ. Μητσοτάκης: Έτσι είναι, όπως το λέτε, κυρία Πρόεδρε. Από την πρώτη στιγμή το μέλημά μας ήταν η προστασία της εργασίας, των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης. Και οι πολιτικές τις οποίες δρομολογήσαμε, πιστεύω σχετικά νωρίς, μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα είναι - στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό - ελεγχόμενες. Όλη η Ευρώπη θα βρεθεί σε ύφεση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν θα μπορεί και η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση. Το ζήτημα είναι το πλήγμα, το μεγάλο πλήγμα απ’ αυτή την υγειονομική κρίση, το οικονομικό πλήγμα να είναι όσο το δυνατό λιγότερο βαθύ και από τη στιγμή που θα υποχωρήσει ο υγειονομικός κίνδυνος, δεν είμαστε εκεί ακόμα, θέλω να το τονίσω αυτό, να μπορούμε με σχετικά μεγάλη ταχύτητα να επανεκκινήσουμε την οικονομική δραστηριότητα, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών ώστε να προλάβουμε μία ενδεχόμενη νέα έξαρση της επιδημίας. Τα έχουμε πάει καλύτερα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πήραμε τα μέτρα νωρίς και βέβαια η κοινωνία πειθάρχησε στα μέτρα, δεν έχει σημασία μόνο εμείς να παίρνουμε μέτρα, αλλά η κοινωνία πρέπει να πειθαρχεί έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε μία Δημοκρατία της πειθούς και όσο κι αν υπάρχει έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων, αν η κοινωνία ίδια δεν είχε αγκαλιάσει αυτή την πολιτική, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη γραμμή τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου ώστε να μπορέσει ο Μάιος να είναι καλύτερος από τον Απρίλιο και αισιοδοξώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Ξέρετε, είναι και ακριβώς οι ευαίσθητες ημέρες τώρα, του Πάσχα, που έχουμε όλοι συνηθίσει... Είναι άνοιξη, ο καιρός είναι εξαιρετικός, έχουν όλοι συνηθίσει να πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους. Πρέπει να πειστούμε ότι θα συνεχίσουμε τον περιορισμό. Είναι δύσκολο το στοίχημα αλλά θα πω πιστεύω, νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε όλοι.