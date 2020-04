Οικονομία

LIVE: Η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας - Η επόμενη ημέρα

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την συζήτηση που οργανώνει ο “Κύκλος Ιδεών” και στείλτε τα ερωτήματα σας προς τους ομιλητές.

Η Ελλάδα, όπως όλος ο πλανήτης, δοκιμάζεται από την πανδημία του covid-19. Πρωτόγνωρα μέτρα έχουν επιβληθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες, με την παγκόσμια οικονομία να δοκιμάζεται.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που προέχει είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Την επόμενη ημέρα όμως, πού θα βρίσκεται η οικονομία μας;

Η Ελλάδα, καθώς αντέδρασε γρήγορα, έχει καταφέρει να περιορίσει αρκετά την διασπορά του ιού, ο εφησυχασμός όμως εγκυμονεί κινδύνους.

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε μας έχουν περιορίσει, αλλά ο εποικοδομητικός και ουσιαστικός διάλογος οφείλει να συνεχιστεί για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας, όταν ο πλανήτης βγει από αυτήν την περιπέτεια.

Επιστρατεύοντας την τεχνολογία, ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει μία δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τις αντοχές της Ελληνικής οικονομίας. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των βασικών πυλώνων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης θα είναι «η πανδημία και οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας- Η επόμενη ημέρα»

Συζητούν:

Φωκίων Καραβίας , Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank

, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Κώστας Κωστής , Καθηγητής Ιστορίας ΕΚΠΑ

, Καθηγητής Ιστορίας ΕΚΠΑ Ευάγγελος Μυτιληναίος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mytilineos

, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mytilineos Γιώργος Προκοπάκης , Οικονομικός αναλυτής, Σύμβουλος επιχειρήσεων

, Οικονομικός αναλυτής, Σύμβουλος επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος , Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts

, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, CEO Electra Hotels & Resorts Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών που θα συντονίσει και τη συζήτηση

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά μέσω:

Facebook Live https://www.facebook.com/Evaggelos-Venizelos-80258823622/

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC27oe6fp-w8nmtsmBzN-X8A?view_as=subscriber

Καθώς και από τις σελίδες: evenizelos.gr & ekyklos.gr

Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο ekyklos.gr@gmail.com & info@ekyklos.gr

Δείτε Live την συζήτηση και εδώ:

Ο Κύκλος Ιδεών «γεννήθηκε» για να απαντηθούν οι προκλήσεις της νέας πραγματικότητας. Από το 2016 έχουν διοργανωθεί πολυάριθμες δημόσιες εκδηλώσεις, συζητήσεις και workshops, αναλύοντας τα πιο κρίσιμα θέματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και προτείνοντας λύσεις για την εθνική μας ανασυγκρότηση.