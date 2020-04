Οικονομία

Προσκλητήριο Πέτσα σε επιχειρήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Τι λέει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα χρηματοδότησης και ενίσχυσης της ρευστότητας.

Σε δήλωση του για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κάνοντας έκκληση στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, αναφέρει:

Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, μπορούν να ενισχυθούν από το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που θέσπισε η Κυβέρνηση.

Το αρχικό ύψος του πενταετούς προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ:

Το πρώτο έτος, αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Νοιαζόμαστε για την επιβίωση των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας τους κ αι για την ανάπτυξή τους, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

πείτε σήμερα – και μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου - στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” ( www.aade.gr/mybusinesssupport ) της ΑΑΔΕ. Σας αφορά." Επωφεληθείτε, μ