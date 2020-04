Κόσμος

Κορονοϊός: τέλος το lockdown στην Ουχάν

Η κινεζική πόλη, από όπου ξεκίνησε ο νέος κορονοϊός, τερμάτισε σήμερα το καθεστώς lockdown που ίσχυε εδώ και πάνω από δύομισι μήνες, παρόλο που σε μια μικρότερη πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας επιβλήθηκαν περιορισμοί στους κατοίκους εν μέσω ανησυχιών για δεύτερο κύμα κρουσμάτων.

Η Κίνα "σφράγισε" την Ουχάν, μια πόλη στο κέντρο της χώρας με 11 εκατ. κατοίκους, στις 23 Ιανουαρίου, λαμβάνοντας δραστικά μέτρα που ήταν ενδεικτικά του επιθετικού τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε τον ιό. Πάνω από 50.000 άνθρωποι στην Ουχάν βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και πάνω 2.500 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους, περίπου το 80% όλων των θανάτων στην Κίνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο ιός έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, μολύνοντας πάνω από 1,4 εκατ. ανθρώπους, οδηγώντας στο θάνατο 82.000 από αυτούς και προκαλώντας χάος στην παγκόσμια οικονομία καθώς οι κυβερνήσεις επέβαλαν αυστηρά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της επιδημίας. Ενώ η Κίνα κατάφερε να περιορίσει τον κορονοϊό, τα μέτρα που έλαβε είχαν βαρύ οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, με πολλούς κατοίκους τις τελευταίες ημέρες να εκφράζουν ανακούφιση αλλά και αβεβαιότητα και ανησυχίες για τον κίνδυνο μολύνσεων που ελλοχεύει. «Θα δω τους γονείς μου», δήλωσε η Γουάνγκ Γενσού στο Reuters, ενώ περίμενε στο τσεκ-ιν του αεροδρομίου Tianhe της Ουχάν, το οποίο άνοιξε και πάλι σήμερα. «Φυσικά μου λείπουν. Σταματήστε να με ρωτάτε γι’αυτό γιατί θα αρχίσω να κλαίω». Κάποιοι ταξιδιώτες φορούσαν ολόσωμες προστατευτικές φόρμες, μακριά αδιάβροχα ή προστατευτικά προσώπου.

Η Ουχάν επανέρχεται με αργούς ρυθμούς στην κανονικότητα, καθώς επιτρέπεται η είσοδος στην πόλη από τις 28 Μαρτίου, αν και συνεχίζουν να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί. Οι κάτοικοι είχαν κληθεί να μην μετακινηθούν εκτός της Ουχάν ή της επαρχίας Χουμπέι, ακόμα ούτε έξω από την ίδια τη γειτονιά τους, εάν δεν ήταν απολύτως απαραίτητο. «Έχουμε απόλυτη συναίσθηση ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθώς δεν έχουμε ακόμα κηρύξει την τελική νίκη», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουμπέι Τσάο Γκουανγκτζίνγ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα. «Πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να τόσο προσεκτικοί στο τέλος όσο και στην αρχή».

Τα εμπορικά κέντρα και η μεγαλύτερη εμπορική ζώνη της πόλης άνοιξαν και πάλι στις 30 Μάρτιου. Ωστόσο στα σούπερ μάρκετ σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές - λόγω των περιορισμών για απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των πελατών-- ενώ κάποιοι κάτοικοι εκμεταλλεύθηκαν τον καλό καιρό για να βγουν σε εξωτερικούς χώρους και να αθληθούν. Η Ουχάν έχει ανακοινώσει μόλις τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 21 ημέρες και μόλις δύο τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες.