Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: “θετικές” ενδείξεις στην Ευρώπη, αλλά...

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων σε διάφορες χώρες

Η ευρωπαϊκή διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει «θετικές ενδείξεις» στην εξέλιξη της επιδημίας Covid-19 σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, αλλά προειδοποιεί ότι είναι «πολύ νωρίς» για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοσθεί για τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορονοϊού στις ευρωπαϊκές χώρες.

«Δεν είναι η στιγμή για την χαλάρωση των μέτρων. Είναι ώρα για διπλασιασμό και τριπλασιασμό των συλλογικών μας προσπαθειών για την αντιμετώπιση της επιδημίας με την υποστήριξη του συνόλου της κοινωνίας», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διεύθυνσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε online από την Κοπεγχάγη.

Ο Χανς Κλούγκε χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού στην Ευρώπη και κάλεσε τις κυβερνήσεις να εξετάσουν «πολύ προσεκτικά» την κατάσταση πριν χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει για τον έλεγχο της διάδοσης του ιού.

«Μία δραματική αύξηση των κρουσμάτων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αμβλύνει την πολύ ανησυχητική εικόνα της Ευρώπης», δήλωσε ο δρ. Χανς Κλούγκε. «Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο στον μαραθώνιο».

Όταν ερωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «σινοκεντρικού ΠΟΥ» και τις απειλές για διακοπή της χρηματοδότησης, ο Χανς Κλούγκε απάντησε ότι ήταν σημαντικό ο Οργανισμός να συνεργασθεί με τους Κινέζους για να έχει εικόνα της επιδημίας στις πρώτες της φάσεις και πρόσθεσε ότι στην οξεία φάση της πανδημίας δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για περικοπή χρηματοδότησης.

Από την πλευρά του, ο δρ Μπρους Έιλουορντ, ανώτατος σύμβουλος του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ, ο οποίος επέστρεψε από ταξίδι στην Ισπανία, δήλωσε ότι είναι πολύ πρόωρο να γίνει λόγος για αισιοδοξία. Ωστόσο, η εξάπλωση «είναι σαφές ότι επιβραδύνεται».