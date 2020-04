Υγεία - Περιβάλλον

Η ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ υποστηρίζει έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Η Κλινική παραχώρησε 30 κλίνες, εκ των οποίων 10 σε ΜΕΘ, καθώς και το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της για την φροντίδα ασθενών.

Η Ευρωκλινική στην προσπάθειά της να συμβάλει ουσιαστικά στην φροντίδα όλων των πολιτών που το έχουν ανάγκη και στην παρούσα δύσκολη χρονική συγκυρία στη χώρα προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τα ακόλουθα:

Δύο επιπλέον κλίνες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) πέρα των 8 που έχει ήδη διαθέσει, σύνολο 10.

Μία ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου πλήρως στελεχωμένη, δυναμικότητας 20 κλινών για περιστατικά μη σχετιζόμενα με το COVID-19, συμβάλλοντας έτσι στην αποδέσμευση κλινών από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ για όσο διαρκεί η κρίση.

Τέλος διαθέτει το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για όλα τα μη λοιμώδη νοσήματα.

Οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν επείγοντα μη λοιμώδη νοσήματα, χειρουργικά, καρδιολογικά, ορθοπεδικά, νευρολογικά κ.α. μπορούν να προσέρχονται στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της κλινικής .

Ειδικά για τα νευρολογικά επείγοντα περιστατικά, όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που χρήζουν άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, η Ευρωκλινική Αθηνών διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Εγκεφαλικών, η οποία εφημερεύει όλο το 24ωρο.

Η Ευρωκλινική διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), έχει λάβει όλα τα μέτρα για την έγκαιρη πρόληψη και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της όσο και των ασθενών της και είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό βάσει του επίσημου ισχύοντος πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ.