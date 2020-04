Life

“Live Tonight” με ξεχωριστούς καλεσμένους και… εκπλήξεις την Τετάρτη

Μια διαφορετική live late night συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μαζί του ο Νικόλας Ράπτης, συμμετέχουν ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Θανάσης Πασσάς.

Απόψε στις 00:15, ο Γρηγόρης υποδέχεται, μέσω skype, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Εισβολέας» της βραδιάς, το αγαπημένο Παιδί της Νύχτας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Κώστας Μυλωνάς.

Στη μεγάλη συντροφιά του «Live Tonight», όλα έχουν τη θέση τους, και η ενημέρωση και η ψυχαγωγία: βίντεο επικαιρότητας, βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν εντύπωση με το περιεχόμενό τους, ζεστή κουβέντα και χιουμοριστικός σχολιασμός, μουσικές στιγμές, παιχνίδια, challenges, αλλά και τηλεφωνικές συνδέσεις με τηλεθεατές.

«Live Tonight» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 00:15, στον ΑΝΤ1.

#LiveTonight

Facebook: @LiveTonightANT1

Instagram: @livetonight_ant1