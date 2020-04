Κοινωνία

Συγγράμματα: Παράδοση κατ΄ οίκον χωρίς χρεώση για τους φοιτητές

Ξεκινά η διαδικασία αποστολών 1.100.000 συγγραμμάτων στους Έλληνες φοιτητές σε όλη την Ελλάδα!

Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές, μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, με την υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον, για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων.

"Με αφορμή ενημέρωση που είχαμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, σας ανακοινώνουμε ότι 10-12 Απριλίου θα ανοίξει το Π.Σ Εύδοξος για επιλογές συγγραμμάτων από τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολούθως στις 27-28 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολών 1.100.000 συγγραμμάτων στους Έλληνες φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, με την υπηρεσία κατ'οίκον παράδοσης των εταιρειών Courier.

Οι εκδότες θα επωμισθούν εξ ολοκλήρου το κόστος, επιδεικνύοντας μέγιστη εταιρική κοινωνική ευθύνη και σεβασμό προς την εκπαιδευτική διαδικασία" αναφέρει ανακοίνωση του Σ.Ε.Ε.ΒΙ.