Κοινωνία

Παράταση στις άδειες κυνηγετικών όπλων

Ποιες άδειες αφορά η απόφαση της αστυνομίας. Κατά πόσο παρατείνονται οι άδειες.

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών κυνηγετικών όπλων, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αφορά στις άδειες που λήγουν μέχρι την 31/12/2020 και παρατείνεται, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης τους.