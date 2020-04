Life

Κορονοϊός: Αρμένιος τραγουδιστής ερμηνεύει Βέρτη στο μπαλκόνι… κόντρα στην καραντίνα (βίντεο)

Ένα από τα πλέον γνωστά τραγούδια του Βέρτη έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους γείτονες του Χαντζαριάν, που ξέχασαν για λίγο τον εφιάλτη του κορονοϊού.

Ο Τιγκράν Χαντζαριάν, (Tigran Khanjaryan), είναι ένας από τους γνωστούς τραγουδιστές στην Αρμενία και θέλοντας να…. απαλύνει τις συνέπειες της καραντίνας στο Βέλγιο όπου ζει και εργάζεται, αποφάσισε να κάνει μουσικά live στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του.

Ένας από τους αγαπημένους τους τραγουδιστές είναι ο Νίκος Βέρτης και το τραγούδι του «Αν είσαι ένα αστέρι», που τραγούδησε στο μπαλκόνι έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους γείτονες.

Το εν λόγω στιγμιότυπο έγινε viral, ενώ το δημοσίευσε ο ίδιος μέσω της προσωπικής του σελίδας που διατηρεί στο Facebook.