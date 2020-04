Πολιτισμός

“Special Report”: οι άστεγοι της Αθήνας και ο κορονοϊός (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες διαβίωσης άστεγων τις τελευταίες εβδομάδες που οι υπόλοιποι “μένουμε σπίτι”.

Ο Αντώνης Φουρλής ερευνά τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που παρέμειναν στους δρόμους των πόλεων, όταν οι υπόλοιποι «μένουμε σπίτι» για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊου.

Μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος COVID-19 σε κέντρο ημέρας αστέγων στον Πειραιά, η εκπομπή «Special Report» ερευνά ποιο είναι το δίχτυ προστασίας των ανθρώπων αυτών από την εξάπλωση του ιού.

Δείτε την έρευνα:

