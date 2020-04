Αθλητικά

“Special Report”: η προετοιμασία των αθλητών και τα “Ολυμπιακά όνειρα” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η εντατική προσπάθεια και το “φρένο” λόγω της πανδημίας. Ο αγώνας, τα συναισθήματα και τα σχέδια για το 2021.

Ο Τάσος Τέλλογλου παρακολούθησε για μήνες την προετοιμασία νέων Ελλήνων αθλητών που έδωσαν τα πάντα για μια πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας.

Ο φακός του «Special Report» καταγράφει το δίλλημα στο οποίο οδηγήθηκαν με την επέλαση του κορονοϊού μεταξύ των ολυμπιακών ονείρων τους και του φόβου για την εξάπλωση της πανδημίας.

Πώς συνεχίζεται η προπόνηση εν μέσω καραντίνας και πώς αισθάνονται για τη μετάθεση των Ολυμπιακών για το καλοκαίρι του 2021;

Δείτε την έρευνα:





#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr