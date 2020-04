Οικονομία

Ο Τουρισμός αποκτά τον δικό του τετραψήφιο αριθμό (βίντεο)

Από το πρωί τέθηκε σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή που είχε προαναγγείλει μέσω του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Από το πρωί της Τετάρτης τέθηκε σε λειτουργία από το Υπουργείο Τουρισμού το “1572”, αριθμός στον οποίο μπορούν να απευθύνονται καταναλωτές, τουρίστες, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουριστικού τομέα που ζητούν ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Η γραμμή λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα.

Ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών του Υπουργείου Τουρισμού καταγράφει και απαντά στα σχετικά ερωτήματα και όπως δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης « σκοπός μας είναι η διαρκής ενημέρωση και στήριξη της τουριστικής αγοράς και σε ένα δεύτερο επίπεδο η παροχή δυνατότητας στους τουρίστες που θα επισκεφθούν την Ελλάδα να παίρνουν πληροφορίες για ζητήματα που προκύπτουν κατά την παραμονή τους στη χώρα μας».

Υπενθυμίζεται ότι τη λειτουργία του “1572” είχε προαναγγείλει χθες ο Υπουργός Τουρισμού μέσω του ΑΝΤ1, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου.