Κοινωνία

“Άδειαζε” σταθμευμένα αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας

Με “πλούσιο” βιογραφικό ο δράστης. Εξιχνιάσθηκαν, ήδη, δεκαοκτώ περιπτώσεις κλοπών...

Δικογραφία σε βάρος 23χρονου αλλοδαπού, για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών

Ο κατηγορούμενος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης συνεπεία σύλληψης από την ίδια Υπηρεσία, για συμμετοχή σε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην πλατεία Εξαρχείων.

Όπως εξακριβώθηκε, ο 23χρονος, μαζί με συνεργούς του, διέπρατταν συστηματικά κλοπές από αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις κλοπών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.