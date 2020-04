Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βαθμιαία βελτίωση των συνθηκών προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένονται την Πέμπτη παροδικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 3 με 5 μποφόρ, στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα έχουν ένταση 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο νωρίς το πρωί έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλα, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τα ακάρεα στο αμπέλι.

Τα ακάρεα προκαλούν νεκρώσεις οφθαλμών και παραμορφώσεις των εκπτυσσόμενων βλαστών και φύλλων. Οι παραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τα αμπέλια τους και εάν παρατηρούν πληθυσμούς ακάρεων στα πρώτα φύλλα να προβαίνουν σε ψεκασμό (κατά προτίμηση με θειάφι υγρό ή σε σκόνη) σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου, με πολύ καλή διαβροχή των πρέμνων μέχρι απορροής για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του ψεκασμού. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

