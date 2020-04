Οικονομία

Λαϊκές αγορές: πως μπορούν οι παραγωγοί να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τον τρόπο που θα συμμετέχουν οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με τη συνεργασία των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των υπουργών, Άδωνι Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη και σε συνεννόηση με την επιτροπή λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας υπό τον καθηγητή, Σωτήρη Τσιόδρα, δίνεται η εξής λύση για τη δραστηριότητα των παραγωγών-πωλητών στις λαϊκές αγορές άλλης Περιφέρειας από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους:

Εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1210, 7 Απριλίου 2020) θα πρέπει κάθε παραγωγός-πωλητής ή ο αναπληρωτής του, με υπεύθυνη δήλωση, να δηλώσει μόνιμο τόπο κατοικίας στην περιοχή που θέλει να δραστηριοποιείται με τη δέσμευση ότι, μέχρι τη λήξη των μέτρων καραντίνας, δεν θα επανέλθει στην περιφέρειά του αλλά θα μένει μόνιμα στην περιοχή που θα δηλώσει και θα εμπορεύεται τα προϊόντα που θα στέλνουν από τον τόπο παραγωγής στον ίδιο ή τον αναπληρωτή του. Την υπεύθυνη δήλωση θα την φέρει πάντα μαζί του.

Κατ' αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα των παραγωγών να ασκούν τη δραστηριότητά τους στις λαϊκές αγορές και των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά και φθηνότερα προϊόντα.

Φυσικά, η λειτουργία των λαϊκών αγορών εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Δηλαδή, προβλέπεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των υπαίθριων αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια, έως και την Πέμπτη, ?30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Έως και τις ?30 Απριλίου επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών, σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α' 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Τέλος απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές βιομηχανικών ειδών, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.