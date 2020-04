Κοινωνία

Άγιο Όρος: Βιβλική καταστροφή από την κακοκαιρία (εικόνες)

Οι περισσότερες μονές, σκήτες και κελιά έχουν αποκλειστεί, εξαιτίας των καταστροφών στο οδικό δίκτυο. Παρατείνεται η αναστολή εισόδου στην Αθωνική Πολιτεία.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε στο Άγιο Όρος το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τα προηγούμενα 24ωρα την χερσόνησο του Άθω.

Οι περισσότερες μονές, σκήτες και κελιά έχουν αποκλειστεί, λόγω των ζημιών που υπέστη το δασικό οδικό δίκτυο πρόσβασης, με κορυφαία περίπτωση τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί από το λιμανάκι της Δάφνης, στην πρωτεύουσα Καρυές, ο οποίος κόπηκε στα δυο.

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται από το πρωί, με εντολή του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Θεόδωρου Καράογλου, κλιμάκιο μηχανικών του Κέντρου Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ) για να εκτιμήσει τις καταστροφές που σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο και να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που δημιούργησαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις.

Κύριο μέλημα του κλιμακίου, το οποίο αποτελείται από τον διευθυντή του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς και δυο μηχανικούς, είναι να αποκατασταθεί άμεσα η συγκοινωνία μεταξύ του λιμανιού της Δάφνης και των Καρυών.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προχωρήσει άμεσα η καταγραφή και η αποκατάσταση των ζημιών στο Περιβόλι της Παναγιάς», αναφέρει σε δήλωση του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Καράογλου.

«Συνομίλησα με την Ιερά Κοινότητα και την Πολιτική Διοίκηση του Αγίου Όρους, διαβεβαιώνοντας τους πως η Κυβέρνηση είναι παρούσα. Η στήριξη όλων των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές είναι αυτονόητη», επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Καράογλου.

Ο δρόμος που συνδέει το λιμάνι του Αγίου Όρους με τη διοικητική πρωτεύουσα της Αθωνικής Πολιτείας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, γι’ αυτό δρομολογούνται οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην τροφοδοσία των Ιερών Μονών. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο διευθυντής του ΚΕΔΑΚ, Απόστολος Παπαδάκης, ζημιές υπάρχουν σε τρία σημεία, καθώς κομμάτια του οδοστρώματος παρασύρθηκαν από τα νερά.

Τα στελέχη του ΚΕΔΑΚ μετέβησαν, νωρίς το πρωί, με δύο ταχύπλοα στο λιμανάκι της Δάφνης και μέσα από παρακάμψεις του δρόμου και από χωματόδρομους προσέγγισαν τις Καρυές, όπου μαζί και με άλλους τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες των μονών προσπαθούν να εκτιμήσουν το σύνολο των καταστροφών.

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται και πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και αντιπρόεδρος του ΚΕΔΑΚ, Αθανάσιος Μαρτίνος, με τον οποίο θα έχει συνάντηση το κλιμάκιο ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παρατείνεται η αναστολή εισόδου στο Άγιο Όρος

Μέχρι τις 20 Απριλίου παρατείνεται η αναστολή εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του Άθω, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού, «εξαιρουμένων των, ενταύθα, εργαζομένων και των απαραίτητων επαγγελματιών», σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Αγίου Όρους.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «οι Αρχές και Υπηρεσίες στο Άγιο Όρος παρακαλούνται και καλούνται για τη συμμόρφωσή τους στις οδηγίες των ανωτέρω Ιερών Σωμάτων και της Διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικής εντολής ή οδηγίας».

Φωτογραφίες-Βίντεο από: vimaorthodoxias.gr - romfea.gr - politesoraiokastrou.gr