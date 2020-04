Πολιτισμός

Κορονοϊός: δέσμη έκτακτων μέτρων από το υπουργείο Πολιτισμού

Έκτακτη επιχορήγηση προς όλα τα ΔΗΠΕΘΕ. Χρηματοδοτήσεις και από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Σε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 20.000 ευρώ προς όλα τα ΔΗΠΕΘΕ προχωρεί το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την εξαγγελία της υπουργού για πρώτη δέσμη έκτακτων μέτρων με σκοπό την τόνωση των θεατρικών σκηνών και γενικότερα του πολιτισμού στην περιφέρεια, καθώς και στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των ΔΗΠΕΘΕ.

«Εν τω μεταξύ, σε συνάρτηση και με τα συμπεράσματα της συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ με τις διοικήσεις των θεάτρων, τον περασμένο Ιανουάριο, επισπεύδεται η εκταμίευση και της δεύτερης δόσης, στο μέγιστο δυνατό ποσό, των 35.000 ευρώ, για τη στήριξη των ΔΗΠΕΘΕ, όπως ορίζεται από τις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και των ΔΗΠΕΘΕ» αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το υπουργείο.

Αναφερόμενο στην έκτακτη επιχορήγηση των εποπτευόμενων φορέων σύγχρονου πολιτισμού, προκειμένου οι φορείς να αναθέσουν έργα σε Έλληνες καλλιτέχνες, τονίζεται ότι «ο κάθε φορέας ορίζει τις προδιαγραφές της ανάθεσης βάσει των ιδρυτικών του σκοπών, με την προϋπόθεση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν με τις απαιτούμενες διαδικασίες και η ανάθεση να αφορά στην παραγωγή νέου έργου και όχι απλώς υλοποίηση δράσης. Η έναρξη γίνεται με δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με βάση το σχέδιο δράσης που υπέβαλαν στο ΥΠΠΟΑ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κ. Γιώργος Κουμεντάκης, και ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κ. Ορέστης Ανδρεαδάκης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άμεση ενίσχυση της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας, καθώς και η παραγωγή νέου πολιτιστικού περιεχομένου υψηλής καλλιτεχνικής αξίας».

Στο ίδιο πλαίσιο, «το ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ενέκρινε ήδη την καταβολή χρηματοδοτήσεων σε 12 έργα, καθώς και τα αιτήματα παράτασης ισχύος της περιόδου προέγκρισης, παράδοσης υλικού και απολογισμού, αλλά και αιτήματα αποδοχής υπέρβασης διάρκειας σε 13 έργα. Η διαδικασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Επίσης, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες των ενισχύσεων αναθεωρείται άμεσα ο Κανονισμός Χρηματοδότησης του ΕΚΚ».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι «στις επιμέρους ειδικές προσκλήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί (θέατρο, χορός, κινηματογράφος, εικαστικά, design, gaming, animation), οι προκηρύξεις των οποίων θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, κατ' εξαίρεση στα μέχρι σήμερα ισχύοντα: 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής και οι φορείς που έχουν υποβάλει συμμετοχή και στις προσκλήσεις επιχορηγήσεων, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 2. Κάθε φορέας δικαιούται να υποβάλει έως και δύο προτάσεις ανά πρόσκληση και τέσσερις προτάσεις συνολικά. 3. Αυτό θα ισχύσει και για την πρόσκληση για δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».