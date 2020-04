Κόσμος

Βρετανία-κορονοϊός: 936 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο!

Ξεπέρασαν τους 7.000 οι θάνατοι από τον COVID-19...

Τους 936 έφτασαν οι νεκροί από την πανδημία του κορονoϊού στη Βρετανία μέσα σε μόλις μία μέρα.

Έτσι οι θάνατοι από τον ιό ξεπέρασαν τους 7.000.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, 828 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα νοσοκομεία της Βρετανίας.

Τα βρετανικά ΜΜΕ επισημαίνουν ο αριθμός αυτός αποτελεί μαύρο ρεκόρ θανάτων στη χώρα, τη στιγμή που ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, βρίσκεται στην εντατική.